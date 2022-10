Bestelwagen gevonden die binnenreed in etalage kledingzaak Cryns

Berlare Schrijver Harry De Paepe stelt zijn nieuwe boek voor in Berlare

Berlarenaar Harry De Paepe is al jaren zot van Groot-Brittanië en alles wat er bij komt kijken. Ook van het koningshuis weet hij heel veel en hij schreef in het verleden al verschillende boeken over het land. Op 8 november stelt Harry zijn nieuwe boek voor in het cultureel centrum in Berlare.

26 oktober