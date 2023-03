Bende creatieve caféklanten blaast ’t Gesproken Dagblad nieuw leven in: “We hebben te veel nood aan gezelschap”

Wat doe je als je favoriete café de deuren sluit? Simpel, dan heropen je het zelf. Is de klus te zwaar voor jou alleen? Trommel dan enkele (café)vrienden op. Dat is precies wat het ‘collectief’ van creatieve en ondernemende Wetteraars doet. Zij openen samen op vrijdag 14 april De Goudmijn in het voormalige café ’t Gesproken Dagblad aan het Boerenhol. Veel blijft hetzelfde, maar er verandert ook wel wat.

Eric Bracke sloot in oktober na 9 jaar zijn café ’t Gesproken Dagblad aan de Spoorweglaan. Jarenlang was de bruine kroeg bekend om zijn lekkere spaghetti maar vooral om de vele culturele evenementen, optredens, lezingen en tentoonstellingen. “Na de sluiting bleven heel wat klanten verweesd achter. Toen een aantal ontheemden elkaar op hun dwalingen langs Wetterse afspanningen tegen het lijf liepen, werd er gedroomd, gemijmerd, gekoesterd en uiteindelijk besloten het café een nieuwe kans te geven”, zegt Raf De Graeve in naam van ‘het collectief’.

Zes dagen op zeven

Quote Het ‘collectief’ bestaat uit vrienden, familie en kennissen die al sinds jaren hun DNA hebben verloo­chend en nu eindelijk de kans zien hun missie verder te zetten Raf De Graeve - Het Collectief

Volledig scherm De mensen die café 't Gesproken Dagblad heropenen als De Goudmijn. © Didier Verbaere

“Niemand had de ambitie, goesting en armslag om voltijds de uitbating op zich te nemen. Vandaar de oprichting van een ‘collectief’, een zootje ongeregeld dat zich kenmerkt door een prangende behoefte aan uithuizigheid en gezelschap in een aangenaam decor en vertrouwd biotoop. Het ‘collectief’ bestaat uit vrienden, familie en kennissen onder wie een rist ex-cafébaz(inn)en die al sinds jaren hun DNA hebben verloochend en nu eindelijk de kans zien hun missie verder te zetten: het verschaffen van ruimte, warmte, gezelschap, cultuur, drank, muziek en ambiance tegen schappelijke vergoedingen”, lacht Raf. Dat collectief bestaat uit onder meer Veerle Van Der Gucht, Niek Doyen, Johanna De Backer, Mieke Raman, Raf De Graeve, Moniek De Smet, André Paeleman, Peter De Graeve, Wim De Graeve, Gerda De Keyzer, Jo Uyttendaele, Hilde De Keyzer en Mieke Van Heddeghem. Zij zullen zes dagen per week de kroeg draaiende houden.

Volledig scherm Café 't Gesproken Dagblad heropent als De Goudmijn. © Didier Verbaere

“Het wordt dus een echte goudmijn”, lacht Raf. “We willen hier gewoon het werk van Eric verder zetten: een gezellig café met een knipoog naar kunst, cultuur, cinema en avontuur. Regelmatig zullen muzikanten avonden opluisteren en ook andere culturele activiteiten komen aan bod, waaronder filmvoorstellingen, lezingen en exposities. De wekelijkse ‘kaarting’ blijft behouden en ook een ‘Boerenol-festival’ behoort tot de ambities. Het maandelijkse midweekdiner met gastkok komt terug.” Naast een gevarieerd drankaanbod komen een paar snacks en tapas op de kaart, waaronder de Knoeselspaghetti van Moniek. Zoals inmiddels bekend wordt de naam van de kroeg ‘De Goudmijn’. “We durven hopen dat eenieder, met inbegrip van de belastinginspectie, de absurditeit van dit opschrift zal inzien”, besluit Raf met een knipoog.

Praktisch

De Goudmijn opent op 14 april zes dagen per week van 16.30 tot 00.30 uur met een last call om middernacht. Op zondag vanaf 11 uur. Sluitingsdag is nog niet beslist. Het zaaltje achteraan krijgt een facelift en blijft beschikbaar voor verenigingen, exposities en kleine feestjes.

