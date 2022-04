Beklaagde riskeert 1,5 jaar rijverbod nadat hij voetganger zwaargewond achterlaat en wegvlucht

Wetteren/Laarne Leerlingen Meiroos schenken speelgoed aan leeftijds­ge­no­ten Oekraïne

Leerlingen van De Meiroos, een school voor buitengewoon onderwijs in Wetteren, schenken speelgoed aan hun leeftijdsgenoten in Oekraïne die vanaf volgende week onderdak krijgen in de Jeugdherberg De Valck in Laarne.

