Beklaagde negeert verbodsbord drie keer op vier dagen tijd en wordt telkens betrapt

De feiten speelden zich af in Wetteren. De rijrichting in de straat was er aangepast, maar de jongeman had dit duidelijk niet goed opgemerkt en reed op vier dagen tijd maar liefst drie keer langs de verkeerde richting de straat in. De politie merkte dit telkens op en dit bracht de jonge bestuurder voor de rechtbank. “Ik was onoplettend en heb het nooit opgemerkt. Vroeger was de situatie er anders, maar het was nooit bewust dat ik er langs de verkeerde kant inreed", verklaarde M.