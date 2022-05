Bart Cassiman in gesprek met kunstenares Shirley Villavicencio Pizango: “Galerijen staan in de rij om haar werk te kopen”

WetterenBart Cassiman interviewt kunstenares Shirley Villavicencio Pizango op zondag 8 mei in café ’t Gesproken Dagblad aan de Spoorweglaan in Wetteren. En dit naar aanleiding van de verschijning van haar boek ‘Dark Empathy’ bij uitgeverij Posture Editions‘.

De kans dat Shirley Villavicencio Pizango (34) een belletje doet rinkelen is klein maar de Gentse kunstenares met Peruaanse roots scheerde vorige week nog hoge toppen op een solotentoonstelling tijdens de beurs Art Brussels. In 2013 studeerde ze af aan het KASK en in 2018 gaf ze een eerste solotentoonstelling in Antwerpen. Twee jaar later hing haar werd al in Los Angeles. Vandaag staan kunstliefhebbers, verzamelaars en galerijen wereldwijd in de rij om werk van haar te kopen.

Shirley Villavicencio Pizango maakt furore met krachtige portretten en stillevens. Met warme kleuren verleidt ze de toeschouwers maar achter elk, krachtig, portret zit ook vaak een boodschap verborgen. Wie dieper ingaat in haar werk ziet verborgen emoties. Kunstgoeroe en begeleider van kunstenaars Bart Cassiman uit Wetteren volgt de jonge kunstenares al langer en schreef de begeleidende quotes en teksten in haar kunstboek ‘Dark Empathy’ dat zopas is uitgegeven en wordt voorgesteld in Wetteren.“Je wordt bijna gedwongen om positie te kiezen en om jezelf gelijktijdig te verdedigen en te wapenen tegen de eenzaamheid en het verlies in haar werk”, schrijft Bart Cassiman over haar werken.

Volledig scherm Bart Cassiman en Shirley Villavicencio Pizango. © RV

Geen vrolijk werk

Quote Ondanks de kleurrijke pallet, zijn dit geen vrolijke schilderij­en. Ze stralen een verrader­lij­ke openhartig­heid uit die iedereen op het verkeerde been zetten Bart Cassiman

Volledig scherm Under the Skin of my Past, 2021 © Shirley Villavicencio Pizango

“Ondanks de kleurrijke pallet, zijn dit geen vrolijke schilderijen. Ze stralen een verraderlijke openhartigheid uit die iedereen op het verkeerde been zetten.” Sinds haar 18de woont en werkt ze in Gent waar ze haar vader opzocht en een thuis vond bij pleegouders. Met haar halfbroer ontwikkelde ze een liefdevolle band. Hij vormt een rode draad in het oeuvre van Shirley en het onderwerp van Unfinished poetry, haar solo tijdens Art Brussels. Haar werk wordt door kenners in één adem genoemd met Picasso en Matisse. Het belooft hoe dan ook een boeiend gesprek te worden. Gratis bij te wonen om 11 uur in ’t Gesproken Dagblad.