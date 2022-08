BabyBallers: sport en spel voor peuters vanaf 1,5 jaar oud

BabyBallers is een nieuwe trend met een sterke groei in in Vlaanderen. Zo openen er 8 extra locaties waar de sportactiviteit wordt aangeboden. In 50 steden en gemeenten staat BabyBallers op de agenda. “Het sportief aanbod voor de allerkleinsten is bijzonder beperkt en daar speelt Sportskids vzw op in met een wekelijks terugkerend pleziermoment voor ouder en kind en met de bal als rode draad. Twee jaar terug, in volle Coronatijd, kwam BabyBallers op de Vlaamse markt: een gezinssportactiviteit voor kleuters en peuters (van 1,5 tot 5 jaar) samen met één van de ouders. Opvallend op vandaag is de veel terugkerende vraag of de begeleider altijd dezelfde moet zijn en of ook grootouders kunnen overnemen. In het voorjaar 2022 was de tendens van meer grootouders die met hun kleinkind kwamen sporten al zichtbaar, het valt daarom te verwachten dat dit zich in het najaar nog manifester zal uiten”, zegt voorzitter Luc Deraedt.