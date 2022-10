Atletiekclub De Warande zoekt vers bloed

Wetteren Raadslid Bracke zet recordaan­tal van 44 vragen op agenda van gemeente­raad, maar daar steekt voorzitter stokje voor

Het beloofde een lange nacht te worden op de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van Wetteren dinsdagavond. Gemeenteraadslid Wouter Bracke (Vlaams Belang) diende zo maar even 44 (!) extra vragen in. Zover kwam het echter niet, want voorzitter Marianne Gorré wilde slechts 10 vragen in de zitting behandelen. “De rest wordt schriftelijk beantwoord.” Een boze Bracke liet weten klacht in te dienen bij de gouverneur.

