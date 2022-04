April is maand van de markt: “Koop lokaal en win weekendje weg”

Wetteren Aantal klachten bij gemeente stijgt in 2021 licht naar 886 meldingen door onder meer toename waterover­last

Het aantal klachten dat vorig jaar binnenliep bij de gemeente Wetteren is licht gestegen ten opzichte van 2020, maar licht gedaald ten opzichte van 2019. Respectievelijk gaat het om 886, 794 en 927 klachten in de laatste drie jaar. In 2021 was er een sterke stijging van klachten over wateroverlast.

23 maart