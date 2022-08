APK Drilling boort unieke internet doorgang onder de Schelde voor Fiber netwerk

Wetteren Café ’t Gesproken Dagblad sluit eind oktober de deuren: “De torenhoge prijzen van de verplichte bierleve­ran­cier zijn er te veel aan”

Café ’t Gesproken Dagblad, een populaire bruine kroeg aan de Spoorweglaan in Wetteren, sluit eind oktober de deuren. Uitbater en journalist Eric Bracke (62) wordt op 1 september leerkracht Nederlands. Eerder was hij ook al gastdocent voor Kluwer en op Erasmus Hogeschool. “Jammer, want ik had graag tot aan mijn pensioen verder gedaan maar de (wurg)contracten van de bierleverancier zijn er gewoon te veel aan”, zegt Eric ontgoocheld.

