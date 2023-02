Anne start creatief textielatelier in centrum Wetteren

Anne is werkzaam in de Leefschool in Oosterzele maar is sinds jaar en dag een creatieve duizendpoot. Zo’n 25 jaar geleden maakte ze een eerste beeldje van Marilyn Monroe in textiel en powertex. “De start van creatieve avonden met een aantal vriendinnen. Sindsdien volgde ik tal van cursussen en opleidingen. Met dit atelier wil ik mijn passie en kennis delen met anderen”, zegt Anne. Anna’s creatieve kronkel start ze in de Florimond Leirensstraat in het voormalige pand van brasserie en tea-room ’t Ceuninkshof en later een lingeriewinkel.

“Voorlopig gaan we ons richten op cursussen textielbewerkingen met powertex. Door stoffen onder te dompelen in deze verharder, kan je bijvoorbeeld een oud kledingstuk een nieuwe vorm geven en je fantasie laten werken. Samen creatief bezig zijn in een gezellige omgeving is de insteek van de workshops”, zegt Anne. “In de toekomst wil ik de workshops uitbreiden naar andere kunsttechnieken met stone-art en acrylverf. We kregen al heel veel leuke reactie en de eerste workshops starten op 8 en 10 maart. Deelnemers brengen eigen stof of kledij mee of gebruiken stoffen die we in huis hebben. Iedereen neemt zijn eigen creatie achteraf mee naar huis. Dus meer dan vuile kledij en een goed humeur heb je niet nodig”, besluit Anne.