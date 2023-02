Alles kwijt na echtscheiding en strijd aangegaan met kanker, maar nu straalt Myriam (44) weer: “Eigenlijk was ik al ten dode opgeschreven en ik had al afscheid genomen van mijn kinderen”

Wetteren Winterfoor en Carnaval in Wetteren

Dit weekend kan Wetteren eindelijk nog eens Carnaval vieren. In 2020, nog voor de pandemie, werd de Carnavalstoet in Wetteren afgelast door voorjaarsstorm Dennis. En de laatste twee jaar was er ook geen stoet door corona. Zaterdag en zondag openen de kermisattracties om 14 uur en zondag trekt de Carnavalsstoet door de verkeersvrije straten van het centrum.

7 februari