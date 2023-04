Alles behalve stress op StressFactor op Mariagaard

NET OPEN: Gouden opening van De Goudmijn

Het nieuwe centrum voor uithuizigheid De Goudmijn aan de Spoorweglaan in Wetteren opende met succes de deuren. Het café met 13 uitbaters had voor elke bezoeker een gouden munt/pint in aan de aanbieding. Volgende vrijdag staat al een eerste live optreden op de agenda.