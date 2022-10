Alain Pardaen is voortaan ook ere-burgemeester na politieke carrière van bijna 32 jaar

Alain Pardaen was sinds 1988 politiek actief, werd lid van de OCMW-raad in 1991, schepen van Sport in 2003 en volgde Marc Gybels op als burgemeester in 2010. Vorig jaar gaf hij al te kennen dat hij aan zijn laatste legislatuur bezig was en dat hij geen kandidaat meer was bij de verkiezingen van 2024. Na 19 jaar in het schepencollege en 12,5 jaar als burgemeester vond hij het welletjes en hij stopte volledig met de politiek. Albert De Geyter is sindsdien de nieuwe burgemeester van Wetteren en wordt ook lijsttrekker bij de volgende verkiezingen.