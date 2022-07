Al een kwarteeuw proef je ‘Vlaamse’ pita’s bij Aphrodite: “Alles te danken aan onze voorganger Ceylan”

In juli 1997 namen Ben De Facq (52) en Nathalie De Baere (49) het pittarestaurant Aphrodite in de Nieuwstraat over. Ben had al enkele jaren horeca ervaring in brasserie Pakhuis in Gent. Voor Nathalie was het haar eerste contact met de horeca tijdens haar loopbaan als textielingenieur. “Bij Ben kriebelde het om een eigen zaak te starten. Aanvankelijk zochten we een broodjeszaak die we konden combineren met een gezinsleven. Dus het was nooit onze grote droom om een pitazaak te starten. Maar onze boekhouder bracht ons in contact met Ceylan. De man had al 7 jaar een goed draaiende pitazaak in de Nieuwstraat hier in Wetteren en wou terugkeren naar huis in Turkije. Zo zijn we in dit verhaal gerold”, blikt Nathalie terug op de beginjaren. Het koppel uit Merelbeke en Sint-Denijs-Westrem waagde de stap en nam de zaak in Wetteren over. Toen waren er nog heel wat pitazaken zoals Cappadocia en Kadir en af en toe enkele starters. Enkel Rifood op de Markt bestaat al langer dan Aphrodite.