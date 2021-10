Afstandsonderwijs voor duizend leerlingen omdat vijftien leerkrachten in quarantaine zitten

“Als directie hebben we beslist de school te sluiten wegens overmacht. Vandaag waren er al vijftien leerkrachten niet beschikbaar door ziekte of omdat zij in quarantaine zaten. Deze namiddag zaten net geen 200 leerlingen in stille studie. Wij krijgen de puzzel steeds moeilijker gelegd.” Zo begint de mail van directeur Marinka Marinus naar de ouders van de 1.000 leerlingen die op Mariagaarde zitten. “Alvast een collega testte positief op corona via een sneltest en vertoonde bovendien duidelijke symptomen. Die leerkracht is met heel wat collega’s in contact geweest tijdens de klassenraaddag. Als wij nog langer wachten op de officiële bevestiging van de PCR-test, vrezen we dat we de helft van de aanwezige leerkrachten naar huis moeten sturen en deze chaos willen we vermijden. Daarom sluiten we preventief.”