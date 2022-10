Afrit E40 afgesloten nadat auto vuur vat

Overmere Garage gaat in vlammen op na kortslui­ting

In de Kloosterlandstraat in Overmere is maandagavond een garage in vlammen opgegaan achteraan een woning. De brand was vermoedelijk al een tijdje bezig alvorens het opgemerkt werd, want de vlammen sloegen uit de garage bij aankomst van de brandweer.

