Actiegroep ‘Een brug te ver’ wil Scheldebrug buiten centrum en dreigt met juridische acties

Afscheid ‘Tante Lyn’ in overvolle aula

Na de plotse dood van Carolyn Vanmassenhoven (44) uit Serskamp werd massaal afscheid genomen in het crematorium Siesegem in Aalst. Onthaalmoeder ‘Tante Lyn’ was razend populair in haar dorp, lid van de lokale carnavalgroep de Dreveldkontjes van haar man Jan en dochter van voormalig burgemeester Freddy van Sint-Martens-Latem.