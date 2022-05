Acteur, regisseur en scenarioschrijver Tom Schockaert waagt zich aan eerste roman

Tom Schockaert schreef voorheen hoofdzakelijk onder zijn pseudoniem Eddy de Moor voor theater. Hij is soms acteur, soms regisseur en met zijn monoloog ‘Nora’, die hij ook zelf opvoerde, haalde hij in 2018 de selectie voor het Landjuweel. Zowat de Oscars voor het amateurtheater in België. “Ik schrijf, speel en regisseer al dertig jaar voor het theater en had mezelf beloofd om op mijn 45ste wat gas terug te nemen en me te wijden aan mijn grote passie: een roman schrijven. In de beslotenheid van mijnwerkkamer en zonder druk”, zegt Tom.

In ‘Een onwaarschijnlijke Eva’ schrijft hij het verhaal van een man die stapelverliefd op een foto die hij zag op sociale media. Eva, een amateurmodel, woont ergens tussen Deurne en Antwerpen. Hij beslist haar te zoeken, te vinden en lief te hebben. Op zijn queeste naar die verre en vreemde stad ontmoet hij tal van ‘rare mensen’ en verzeilt hij in de meest ‘bizarre situaties.

“Een onwaarschijnlijke Eva is een meeslepend en komisch verhaal over vriendschap, liefde, passie en lust. Het is een compleet absurd verhaal met absurde situaties en taalgebruik. Maar wel volks en toegankelijk voor een groot publiek. Het is 100% fictie maar er zit uiteraard ook een stukje Tom in. Verder werk ik momenteel aan een tweede boek en ik wil in 2024 een politieke satire over Wetteren klaar hebben. Of het ik-personage Eva uiteindelijk ontmoet? Dat lees je in het boek”, besluit Tom.

Volledig scherm Tom Schockaert schreef met 'Een onwaarschijnlijke Eva' zijn eerste roman. © Didier Verbaere

“Een wel zeer verrassend debuut van een veelbelovend auteur. De roman leest als een trein, het laat je huilen en doet je lachen. Vaak huilen van het lachen. ‘Een onwaarschijnlijke Eva’ vraagt naar meer en is ongetwijfeld het meest sexy verhaal dat de afgelopen jaren te boek stond”, schrijft PJ Van Linter, columnist en vooraanstaand criticus. Het boek is rechtstreeks te bestellen via tomschockaert77@hotmail.com en vanaf juni online via alle boekhandels en uitgeverij Het Punt.