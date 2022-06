Acteur en regisseur en voormalig voorzitter Vrank & Vrij Piet Bossaer onverwachts overleden: “Piet ademde cultuur”

Piet Bossaer was dokter in de scheikunde en werkte zijn hele carrière in grote bedrijven als chemicus. Maar in Wetteren was hij vooral bekend als acteur en één van de drijvende krachten van toneelgezelschap Vrank & Vrij uit Overbeke. Als regisseur werkte hij voor tal van amateurgezelschappen in de regio. In 2017 gaf hij de fakkel als voorzitter bij Vrank & Vrij door aan Geertrui Van Renterghem.

Volledig scherm Piet Bossaer was acteur, regisseur en voorzitter bij Vrank & Vrij © Didier Verbaere

Acteur Tom Schocckaert, met wie hij vaak samenwerkte, reageert aangedaan. “Piet ademde letterlijk cultuur. Muziek, verschillende genres literatuur, opera, en natuurlijk zoveel mogelijk theater. Zijn interesses waren zeer divers en bijna grenzeloos. Hij deelde graag zijn mening en visie maar bekeek alles met een open vizier. Mede door zijn academische opleiding was het aangenaam om tussen pot en pint te luisteren naar zijn ‘wereldse’ inzichten. Niet steeds evident om hem van ‘gedacht’ te doen veranderen maar in het nut van het algemeen stelde hij indien nodig zijn mening bij. Zijn grootste verdienste als gewezen voorzitter van Vrank & Vrij is mijns inziens dat hij niet beroerd was om een stap achteruit te zetten en de fakkel door te geven toen dat nodig bleek te zijn voor de verderzetting. Ik zeg dit met het grootste respect want het is niet aan iedereen gegeven om zulks iets te doen. Inzien en uitspreken dat het geweer van schouder dient te veranderen om klaar te zijn voor een turbulente theater toekomst. Piet sprak onder meer mezelf aan om samen met een paar ‘frisse mensen’ een nieuwe ploeg van goesting te vormen, en de fakkel van voorzitter door te geven aan Geertrui Van Renterghem. Die houding ervaarde ik als groot leiderschap, en een absolute liefde voor de vereniging en theater an sich”, zegt Tom.

“Hij bleef enthousiast lid van de bestuursploeg en we konden blijvend genieten van zijn ervaring, levenswijsheden en accurate boekhouding. Met de dood van Piet verliezen we binnen de vereniging een bijzonder getalenteerd acteur en regisseur maar vooral en bovenal een kameraad met wie het aangenaam, soms nostalgisch, mijmeren was over de dingen des leven. We hadden best veel contact, dronken al geregeld een keer een voormiddagse pint samen op de Markt en ik wist uiteraard dat er wat problemen waren met de gezondheid. Problemen die hem er jammer genoeg de afgelopen jaren van weerhielden om zelf nog op de scène te staan. Toch kwam zijn dood totaal onverwacht en laat deze een grote indruk na bij iedereen van de vereniging. We zijn het aan onszelf en aan Piet verplicht om komende december een dijk van een ‘Houffalize’ productie te brengen in CC Nova. Te meer omdat Piet grote fan was van het stuk en bijzonder uitkeek naar de uitwerking ervan. We laten het knallen voor jou Piet!”, besluit Tom.

