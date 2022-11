Acht rijbewijzen ingetrokken voor drugsgebruik achter het stuur

Wetteren / Kortrijk / Roeselare ‘Prins Carnaval’ voor rechter na vernielen autospie­gels

Een 27-jarige man uit Wetteren vernielde de zijspiegels van een auto in Roeselare. Op camerabeelden was te zien hoe een persoon, verkleed in Prins Carnaval, uit een auto stapte en de autospiegels aftrok. De man gaf aan in zijn verhoor dat hij veel te veel had gedronken.

31 oktober