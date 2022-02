Aannemer reageert nadat huis in aanbouw in elkaar zakt tijdens doortocht storm Dudley: “Speciaal paletten met stenen op verdieping gezet voor extra gewicht”

Wetteren/Laarne/Wichelen Bestuurder rijdt onder invloed van drugs met 166 kilometer per uur door zone 70

Een bestuurder die afgelopen weekend in Wetteren onder invloed van drugs werd geflitst met een snelheid van 166 kilometer per uur in een zone 70 mocht zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren. Later zal hij zich ook moeten verantwoorden in de politierechtbank. In totaal moesten vijf bestuurders hun rijbewijs inleveren.

15 februari