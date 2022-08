62ste Oogststoet is mix van traditie en heel veel creativiteit

Na twee jaar zonder stoet was de goesting groot in de Massemse wijk Kortenbos voor de 62ste Oogststoet. Centraal thema blijft ‘van de akker tot de bakker’ met een ode aan het boerenleven uit de vorige eeuw uitgebeeld in 65 groepen en praalwagens. Lente, zomer, herfst en winter op de boerenbuiten kregen er opnieuw allemaal een plaats met de melkwagens op ronde, de dorpsschool, de pikkekloppers, de meisjes in het hooi en het mandelen van de schoven. Kersvers burgemeester Albert De Geyter mocht voor het eerst een lint doorknippen. De traditionele snijding van het brood werd dit jaar achterwege gelaten. Maar er was wel een feestbrood voorzien voor ere-burgemeester Alain Pardaen. In zijn speech bedankte De Geyter Ward Vagenende voor zijn 43 jaar dienst als voorzitter van het comité. De stoet werd ook aangevuld met 9 fanfares en harmonieën en volksdansgroepen.

Creatieve inbreng

Intussen heeft de jeugd in de wijk ook duidelijk haar inbreng in het volkse feest in Massemen met heel wat creatieve uitbeeldingen. De ‘geleerde’ boeren met een ladder, de opkopers van graan, de wielerkoers, de zielemis ter nagedachtenis van het laatste volkscafé op Massemen Dorp, het wildplassen in de maïs, een bordeel met de naam De Floeren Foef en zelfs de 4 Heemskinderen van ’t Ros Kortenbos op een os. Ook de Belleman van Lede tekende present. Kortom, steevast leuke taferelen in een stoet die nooit verveelde. En de kleinkinderen van Julien Van Hoecke, een icoon van de stoet die in december 2020 overleed, hielden de traditie in eer door in zijn voetsporen te lopen. De warme zomerdag werd door iedereen gesmaakt en zelfs de reuzendragers van THOG toonden hun inventiviteit met een ventilator onder de rokken. Misschien moet dit Oogstfeestcomité net als de Gilles van Binche of de Jaarmarkt in Houtem stilaan ook eens een Unesco erfgoed statuut aanvragen want alles ademt folklore en traditie in de Kortenbos.