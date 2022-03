62ste Oogstfeesten met heel veel ‘goesting’

“De goesting bij de wagenbouwers voor de stoet, met als thema van de Akker tot de Bakker, is enorm groot. We denken nog na over een thema naast de rode draad maar het wordt een feestelijke en uitbundige stoet met heel veem muziek. Het zal de eerste stoet zijn zonder onze pikkeklopper Julien die we moesten afgeven. Maar zijn kleinkinderen Syben en Jules zetten de traditie van hun grootvader verder", vertelt Koen.

“En ook bij de feestgangers kriebelt het. De tent wordt opgetrokken op de nieuwe locatie in de Kruisstraat en we kijken er naar uit”, zegt Philips. Op 6 augustus is er de traditionele ommegang met aansluitend paarden en dierenwijding in de kerk van Massemen. In de feesttent barst de fuif los om 21 uur. En op zondag is er de 62ste Oogststoet in de Kortenbos om 15 uur met start aan de Maelbroekstraat. Toegang tot de wijk bedraagt dan 5 euro, inclusief feestje nadien in de tent.