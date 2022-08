50ste tuinfeest bij Chiro Kwatrecht

Op zondag 14 augustus is er een feestelijke barbecue. Er is keuze uit verschillende opties met bijhorende koude seizoensgroenten, heerlijke sausjes, aardappelsalade, aardappel in de schil, pastasalade en stokbrood. In de namiddag is er animatie met een Kubb-tornooi. Tijdens een tombola maak je kans om een luchtballonvaart te winnen. Er is een springkasteel en er zijn volksspelen. En vanaf 18.30 uur is er live muziek met Wild Deuces, Peelman & Co en Young Foxes. Alle activiteiten zijn gratis. Inschrijven voor voetbal, kubb en barbecue kan via www.chirokwatrecht.be.