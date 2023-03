428 zonnepanelen op dak sporthal zorgen voor 216.000 kilowattuur elektriciteit en 27.000 euro besparingen: “En ook inwoners kunnen investeren”

RESTOTIP. OX’E: topkwali­teit in een vernieuwd pand met nieuwe naam en dezelfde chef als voorheen

Zeg niet meer Lys of Fleur de Lys, maar OX’E. Het gerenommeerde restaurant van de familie Leys werd overgekocht door de familie Deschacht. Maar het is wel nog steeds Xavier Leys die er de plak zwaait én in de potten roert. En dat doet hij meer dan voortreffelijk.