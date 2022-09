400 jaar oude reuzenpaar spoorloos verdwenen: “Waar zijn Reus en Reuzin?”

Gent/Evergem Twee doden en 30 zieken: proces tegen Stora Enso na grootscha­li­ge legionella­be­smet­ting eindelijk van start. “Mijn zoontje weet nog steeds dat ik er niet bij was op zijn vierde verjaardag”

Twee doden, 30 zieken en 50.000 bezorgde inwoners. De impact van de legionellabesmetting in Evergem, intussen ruim drie jaar geleden, was groot. En eigenlijk is die nooit echt weggegaan. Dinsdag wordt de zaak, na jaren van onderzoek, ingeleid in de correctionele rechtbank. De slachtoffers hopen op een schadevergoeding, maar wie er niet bij zal zijn, is trucker Tim Dessein (34). Hoewel hij een van de eerste slachtoffers was - hij lag zelfs 12 dagen in coma -, is de kans dat hij een schadevergoeding zal kunnen krijgen miniem. En de reden daarvoor is op zijn minst frustrerend te noemen.

5 september