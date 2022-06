400 jaar na hun eerste kus krijgen Reus en Reuzin vijfjaarlijkse feesten: “Ze zijn niet voor niets de oudste en mooiste van het land"

Scheldewindeke RESTO TIP: Gloednieuw restaurant Sylvester in 160 jaar oud stationsge­bouw Scheldewin­de­ke is culinaire voltreffer

Het kleine Scheldewindeke is een culinaire hotspot rijker. Horecaondernemer en Bourgondiër pur-sang Sylvester Parmentier (36) opende er in april zijn derde geesteskind in het 160 jaar oude plattelandsstation van de Oosterzeelse deelgemeente. Meteen een schot in de roos want zelfs op een maandagavond moesten we reserveren om een tafeltje voor twee te pakken te krijgen.Meer restotips uit de regio lees je in ons dossier.

