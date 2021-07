32 miljoen extra verkeersbelasting geïnd door nieuwe manier van inspecties op Vlaamse (snel)wegen

WetterenOp de E40 in Wetteren hield Vlabel, de Vlaamse Belastingdienst, donderdagvoormiddag een grootschalige verkeerscontrole. Er werd gecontroleerd op de verkeersbelasting, de kilometerheffing en het laadgewicht van vrachtwagens. “Sinds de invoering van nieuwe geïntegreerde controles hebben we al 32 miljoen extra kunnen innen. Slechts 0,7% van de Vlamingen zijn niet in orde”, zegt Vlaams minister van financiën Matthias Diependaele (N-VA). Hij kwam een kijkje nemen.

De Vlaamse Belastingdienst is bevoegd voor het innen van onze verkeersbelastingen. Jaarlijks goed voor 1,4 miljard inkomsten voor de Vlaamse regering. Maar nog steeds 0,7% van de chauffeurs is niet in orde of achterstallig. Daarom worden extra controles op de weg uitgevoerd. Zoals in Wetteren deze ochtend. “In Aalst en Erpe-Mere registreren mobiele ANPR camera’s de nummerplaten en sporen bestuurders op de zwarte lijst op. Die worden dan met de wagen of met vier motards onderschept en afgeleid naar de parking in Wetteren”, legt David Van Herreweghe uit. De Administrateur Generaal van Vlabel kroop voor één keer in de huid van motard om de collega’s te helpen.

Daling aantal overtredingen

Quote Tijdens die inspecties bekijken we verschil­len­de zaken. Zijn de wagens en vrachtwa­gen technisch in orde? Zijn ze gekeurd? En is de fiscali­teit betaald? Matthias Diependaele - Vlaams minister financiën

En die controles geven goeie resultaten. In enkele jaren tijd daalde het aantal wanbetalers van 3 naar 0,7%. “Sinds maart hebben we de inspectie, de wegen inspectie en de fiscale controle van Vlabel samengebracht onder één dienst: Vlabel Controle. Tijdens die inspecties bekijken we verschillende zaken. Zijn de wagens en vrachtwagen technisch in orde? Zijn ze gekeurd? En is de fiscaliteit betaald? Bij vrachtwagens gaan we nog verder en worden lading en gewicht gecontroleerd en is er een controle op AdBlue. Bestuurders die dit systeem hebben, betalen minder kilometerheffing. Maar dat moet dan wel juist aangewend worden”, zegt minister Diependaele.

Pakkans verhogen

“Door de pakkans te verhogen, wordt er automatisch meer correct betaald. Iedereen passeert statistisch momenteel ongeveer één keer per drie jaar langs één van onze mobiele of vaste ANPR (automatische nummerplaat herkenning) camera’s. Momenteel zijn er 20 vaste en 20 mobiele camera’s actief langs Vlaamse wegen en zijn er 12 mobiele camera’s inzetbaar. Jaarlijks scannen we 1,3 miljoen nummerplaten”, zegt David Van Herreweghe. “Vaak werken we ook samen met de lokale of wegpolitie en wordt ook gecontroleerd op verzekeringen, inschrijvingstaksen en andere inbreuken.”

Drie doelstellingen

Die grondige controles hebben drie doelen. “Verkeersveiligheid is heel erg belangrijk. Vrachtwagens die overladen zijn, hebben een veel langere remafstand en dat is een gevaar op de weg. Ten tweede controleren we de fiscaliteit. Bedrijven die niet in orde zijn met de kilometerheffing hebben een concurrentievoordeel op andere. En dat willen we eruit. En als laatste is er de staat van onze wegen. Overladen voertuigen zorgen voor veel meer schade op onze wegen en door deze controles kunnen we dat tegengaan. En het is maar eerlijk tegenover de 99% die correct betaald, dat we ook de wanbetalers eruit halen. Sinds dat we de autofiscaliteit hebben overgenomen van federale overheid is dit van 3% niet betalingen naar 0,7% niet betalingen gaan. Goed voor 32 miljoen extra inkomsten”, besluit de minister.

