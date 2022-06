2ManyBikers zamelen 7.010 euro in met Expeditie Natuurpunt

Expeditie Natuurpunt stuurde afgelopen weekend 120 teams op pad die al wandelend, fietsend of al varend over de Maas het eindpunt van de tocht in het Limburgse Diepenbeek trachten te halen. Twee teams van 2ManyBikers namen deel en legden op twee dagen 290 kilometer per fiets, 20 kilometer in een kano en 44 kilometer te voet af. Het ingezamelde geld, 7.010 euro, gaat naar projecten van Natuurpunt Scheldeland in Berlare, Wetteren, Laarne en Wichelen. Specifiek naar de Heidemeersen in Berlare. Aan de finish werden ze opgewacht door de afdeling toen ze onder luid applaus de aankomst bereikten. De hele Expeditie bracht dit weekend 338.581 euro op voor de natuur in Vlaanderen.