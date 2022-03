2ManyBikers rijden en varen opnieuw centen bij elkaar in Expeditie Natuurpunt

Wetteren/Wichelen/Laarne/BerlareMountainbikeclub 2ManyBikers uit Massemen stuurt een team van fietsers en een team kanovaarders naar de Expeditie Natuurpunt van 25 en 26 juni. Met de sportieve uitdaging zamelen ze geld in voor de natuur in Berlare.

Expeditie Natuurpunt trekt dit jaar naar Diepenbeek, in het hart van Limburg. Daar komen alle wandel-, fiets- en kanoroutes samen. Teams vertrekken op zaterdag 25 juni vanaf 8u ’s morgens aan de verschillende startplaatsen. Vandaar gaat het al fietsend, wandelend of met de kano naar het eindpunt. In 2018 sloegen enkele 2manybikers en de lokale afdeling van Natuurpunt, afdeling Scheldeland, de handen in elkaar om minstens 1.500 euro in te zamelen en deel te nemen aan de expeditie. Ook dit jaar staan onder meer Jeroen De Pauw, Dietbrand Van Durme, Alain Van den Heede en Bart Ronsmans klaar om de uitdaging aan te gaan.

Extra fietsers gezocht

“De voorbije jaren vormden we telkens een team van vier fietsers. Dit jaar willen we een team van fietsers en een team van kanovaarders en wandelaars aan de start. Voor dat team fietsers zijn we nog op zoek naar kandidaten. Natuurpunt en wij staan in voor het financiële luik en zamelen minstens 3.000 euro in om twee teams aan de start te krijgen”, zegt Jeroen De Pauw. De fietstocht start in de Gentse Bourgoyen voor een trip van 260 kilometer op twee dagen door Vlaanderen. “We trekken zuidelijk doorheen de mooiste plekjes van de Vlaamse Ardennen, om zo door het imposante Zoniënwoud te fietsen. Aan de ingang van het feeërieke Silsombos slaan we onze tent op voor een verkwikkende nachtrust. ’s Anderendaags gaat het verder via het Hageland en Haspengouw richting Diepenbeek. Dat kan met een gewone koersfiets maar hou wel rekening met gravel, een paar bospaden en onverharde wegen. Bevoorrading is voorzien onderweg”, klinkt het.

Ben je vrij op 25 en 26 juni en heb je zin in deze uitdaging? Laat dan snel iets weten via Jeroen De Pauw (0476/977306). Je kan de teams ook sponsoren door wijn aan te kopen of via andere acties. Die vind je eveneens via https://expeditie.natuurpunt.be.

Volledig scherm Zo zag de laatste Expeditie er uit voor het team van 2ManyBikers. © RV