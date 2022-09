250.000 euro voor ambitieus buddyproject tegen kansarmoede: “70% van de kansarmen krijgt meer goesting in het leven”

WetterenHet lokaal bestuur van Wetteren, serviceclub Rotary en enkele bedrijven investeren de komende 2,5 jaar in het project Samen Berg Op. “We willen kansarme personen verbinden met mensen die wel kansen hebben via een buddywerking. Bedoeling is de kansarmen uit de armoede helpen”, zegt schepen van Sociale Zaken Jan Tondeleir (Vooruit).

Volledig scherm Voorstelling van het buddyproject kansarmoede met getuigenissen van Koen en Zaki (zittend). © Didier Verbaere

De cijfers zijn hallucinant want in Wetteren leeft maar liefst 15,5 procent van de inwoners onder de armoedegrens. Dat zijn 3.940 Wetteraars in moeilijkheden en met de huidige (energie)crisis zal dat cijfer alleen maar toenemen. Met het project Samen Berg Op werkt het lokaal bestuur samen met ArmenTeKort, een vereniging uit het Antwerpse die de vicieuze cirkel van kansarmoede wil doorbreken met een buddywerking. Kansarmen en mensen met kansen worden in duo aan elkaar gelinkt.

Quote Meer zelfver­trou­wen is een eerste en belangrij­ke stap in een zoektocht naar werk, een betere woning, een sociaal leven Marijke Moens

“Kansarmoede is in al onze steden en gemeenten sterk aanwezig. Mensen in kansarmoede slagen er meestal niet in om zelfstandig deze armoedeval te doorbreken, maar dit lukt wel als de samenleving de juiste voorwaarden biedt”, zegt Marijke Moens van ArmenTeKort. “De buddy’s gaan gedurende ongeveer één uur per week samen op stap . Zo wordt de eigenwaarde van de kansarme opgekrikt en zijn sociaal netwerk uitgebreid. Er wordt een vertrouwensband opgebouwd en de kanszoekende krijgt meer zelfvertrouwen. Dat is een eerste en belangrijke stap in de zoektocht naar werk, een betere woning, een sociaal leven. De buddy’s doen dit zonder vooroordelen en bieden ook geen hulp aan. Ze vergroten gewoon het positieve uit en bieden steun.”

Succesvol traject

Volledig scherm Marijke Moens van Armen TeKort. © Didier Verbaere

Zaki, die een soortgelijk traject in Antwerpen volgt met Koen, is alvast positief. “Ik had heel veel stress bij grote stappen in het leven. Samen met mijn buddy kon ik die verlegenheid overwinnen en ik kan met heel veel vragen bij hem terecht”, getuigt Zaki. “Klopt”, zegt Marijke. “Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 70% meer goesting in het leven krijgt en dingen effectief wil aanpakken dankzij de buddywerking. 60 % staat na een traject gelukkiger in het leven. Nog eens 20 % verbetert effectief zijn of haar situatie. Kansarmoede afschaffen is dus goedkoper dan bestrijden. Zij moeten dit op eigen kracht aanpakken, met hulp van een buddy”, legt Marijke uit.

Rotary Wetteren gelooft sterk in dit traject en wil in Wetteren 30 duo’s begeleiden en coachen. Serviceclub Rotary, Smartphoto en Ajinomoto Omnichem sponseren mee want het hele traject kost zo’n 250.000 euro aan coaching, begeleiding en werkuren. “We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier mensen uit de armoede halen. Met de steun van de bedrijven hebben ze ook meer kansen op tewerkstelling. Andere bedrijven zijn nog steeds welkom om mee in het project te stappen”, zegt Herman Van De Velde van Rotary.

Volledig scherm Herman Van De Velde van Rotary stelde het project met buddy's in Wetteren voor. © Didier Verbaere

Er zijn twee infosessies voor geïnteresseerde buddy’s : op maandag 10 oktober en dinsdag 15 november, telkens van 19.30 tot 21.30 uur in de Koffiebranderij

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.