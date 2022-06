24 uur in jacuzzi levert 1.000 euro op voor Back on Track Foundation

Wetteren 400 jaar na hun eerste kus krijgen Reus en Reuzin vijfjaar­lijk­se feesten: “Ze zijn niet voor niets de oudste en mooiste van het land"

De eerste kus van Reus en Reuzin in de ‘Zandbergen’ van Wetteren in 1622 wordt gevierd met een groot volksfeest en reuzenspektakel op 15 oktober. Het Wetterse reuzenpaar behoort tot het oudste reuzenkoppel van het land. De viering is de start van een vijfjaarlijks evenement en de verkiezing van een reuzenkind. “Het ideale scenario voor een groots spektakel.”

13 juni