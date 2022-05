24.723 euro voor asbestverwijdering in in Sint-Gertrudiscollege

Via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) wordt 24.723 euro geïnvesteerd in het Sint-Gertrudiscollege (Eerste Graad) in Wetteren. Concreet gaat het om asbestverwijdering en herstellingswerken aan de fietsenstalling. “Op deze manier ontzorgen we de school van deze lastige taak, asbestverwijdering op scholen is prioritair en belangrijk voor de gezondheid van onze leerlingen, aldus de lokale N-VA fractie.”