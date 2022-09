200 kilogram, allebei vier meter groot maar toch is antiek reuzenpaar spoorloos verdwenen: “Voorlopig geen idee of het echte diefstal is of toch een grap”

WetterenMet haar vier meter lengte is zij goed voor 85 kilo. Manlief is ietsje groter en zwaarder: 4,05 meter voor 105 kilogram. Maar sinds zondagochtend zijn Reus en Reuzin van Wetteren spoorloos. Wie is er aan de haal met de 400 jaar oude bewoners van Wetteren? Een echte diefstal of een grap? Of in scène gezet voor het massaspektakel?