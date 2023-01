1 miljoen euro voor DDS Streekregisseurs om de digitale kloof te dichten

Itsme, MyPension of Smartschool maken voor veel mensen deel uit van hun dagelijkse routine. Maar voor heel wat mensen is surfen op het internet of online solliciteren niet zo evident. DDS Streekregisseurs ontving 1 miljoen euro subsidies van de Vlaamse overheid om samen met 9 gemeenten de digitale kloof te dichten. Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele de handen in mekaar in verschillende projecten.

Sinds de covidpandemie is het gebruik van essentiële digitale diensten erg gestegen. E-banking, e-gezondheid, e-government en e-commerce zijn niet meer weg te denken. Maar uit de Barometer Digitale Inclusie (2022) blijkt dat bijna 1 Belg op de 2 kwetsbaar blijft. En dat er een groot verschil is tussen personen met een hoog en een laag opleidingsniveau. Er is dus nog wel wat werk om iedereen mee te krijgen.

Met verschillende inclusieve projecten richten de 9 gemeentes zich zowel tot de brede bevolking als tot kansarme groepen. Ze werken daarvoor samen met dienstverlenende vereniging DDS. Zij diende een ijzersterk dossier in bij de Vlaamse overheid en kan nu dus rekenen op maar liefst 1 miljoen euro subsidies.

“Wij gaan voluit voor een regio waarin iedereen aangenaam en betaalbaar kan wonen, werken en ondernemen. De digitale kloof dichten is daar een essentiële voorwaarde voor. Want in 2021 maakte 46% van de werkzoekenden bijvoorbeeld geen gebruik van een tekstverwerker. En 17% van de internetgebruikers gebruikt enkel een smartphone”, zegt Raf De Wolf, voorzitter DDS Streekregisseurs.

Betaalbaar en mobiel

Digitale inclusie is ook een beleidsdoelstelling van de bibliotheken van de gemeenten. Daar lopen momenteel al projecten met digicoaches die burgers uitleggen hoe je bijvoorbeeld een e-mailadres kan aanmaken of moet surfen op het internet. Tom Van De Velde, coördinator van de regionale bibliotheekwerking Dijk92.

“Dankzij de subsidies van DDS kunnen we deze werking versterken. Daarnaast voorzien we voor de meest kwetsbaren toegang tot internet bij hun thuis en begeleiding bij het vinden van de goedkoopste internetleverancier. Want mensen met een laag inkomen digitaliseren is dweilen met de kraan open als zij geen internet of laptop kunnen betalen. Voor hen richt DDS Streekregisseurs samen met de gemeenten bovendien een uitleen- en hersteldienst op, die voornamelijk zal werken met refurbished materialen. En voor wie de afstand naar de gepaste dienstverlening te groot blijft, komt er een mobiel digipunt. Bemand met digicoaches trekt dit naar straten, pleintjes, sociale woonwijken en organisaties die werken met kansarme doelgroepen.”

