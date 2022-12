1.800 handtekeningen tegen circulatieplan centrum Wetteren

De Facebookgroep en het actiecomité ‘Stop Circulatieplan Wetteren’ telt intussen honderden leden en ook handelaars zijn niet te spreken over de plannen om met een ringweg het doorgaand verkeer uit het centrum van Wetteren te houden. “Burgers maken zich zorgen over het aangekondigde circulatieplan en ook de handelaars hebben er geen vertrouwen in. Na corona kunnen ze dicht best missen als kiespijn”, zegt Thomas De Clercq namens het actiecomité.

Het lokaal bestuur wil vanaf het voorjaar van 2023 het doorgaand verkeer uit het centrum van de gemeente halen en doorsturen via Scheldedreef, Aard en Cooppalaard en dat zien de bewoners niet zitten. “Er is geen draagvlak maar enkel de overtuiging van de burgemeester en Schepen De Wilde van Mobiliteit dat het de handelskern zal versterken. En dit zonder onderzoek. Dit plan verhoogt de verkeersdruk rond de scholen in het centrum, het verlaagt vooral het verkeer in straten waar geen handelaars zijn en sluit het centrum definitief af van de Schelde door een ringweg te creëren tussen dat centrum en de Schelde”, klinkt het.

Volledig scherm Thomas De Clercq overhandigde de petitie aan het gemeentebestuur. © Didier Verbaere

Veiligheid schoolomgeving

Ook een delegatie van de Ouderraad van het Sint-Gertrudis College kwam een aantal grieven overhandigen. “Een straat als de Scheldedreef, met een uitgang voor een school met 850 leerlingen moet geen ring van Wetteren worden. Onze kinderen verdienen een andere aanpak”, klinkt het daar. School en actiecomité vragen bijkomend overleg om samen op zoek te gaan naar een compromis en oplossingen. Schepen van Mobiliteit Robbe De Wilde (Groen&Co) heeft begrip voor de vragen. “We gaan deze bezorgdheden nauwlettend bestuderen en we staan nog maar aan het begin van dit traject. Op 20 december stellen we een aantal flankerende maatregelen voor om de ‘ringweg’ verkeersveilig in te richten. Het is niet de bedoeling dat we een snelweg rond Wetteren creëren”, sust schepen Robbe De Wilde.

Volledig scherm Het schepencollege ontving een delegatie van het actiecomité tegen het circulatieplan. © Didier Verbaere

Volledig scherm Een delegatie van het SGW kwam haar grieven afgeven. © Didier Verbaere

