Zweedse Svante Pääbo bekroond met Nobelprijs voor Geneeskunde voor zijn onderzoek naar genetisch materiaal van uitgestorven mensachtigen

Conny Aerts neemt als eerste Belg Ka­vli-prijs in ontvangst in Oslo

Conny Aerts, sterrenkundige aan de KU Leuven, heeft vandaag in de Noorse hoofdstad Oslo de Kavli-prijs voor astrofysica officieel in ontvangst genomen. De Kavli-prijs is de grootste wetenschappelijke onderscheiding na de Nobelprijzen. Aerts deelt de prijs, die 1 miljoen euro waard is, met de Amerikaan Roger Ulrich en de Deen Jørgen Christensen-Dalsgaard.

6 september