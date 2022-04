Zweedse bodem herbergt schat aan zeldzame mineralen, maar plaatselijke bevolking is tegen ontginning

De Zweedse geologist Axel Sjöqvist beschrijft in zijn doctoraatsthesis de rijkdom van de bodem in de regio Norra Kärr in het zuiden van Zweden. De gesteenten in de regio bevatten heel wat zeldzame aardmetalen, waaronder Yttrium, scandium, lanthanium. Deze mineralen zijn nodig bij de productie van onder meer beeldschermen, spaarlampen en vooral elektrische wagens en windturbines. Op dit moment is Europa voor ruim 98 procent afhankelijk van import uit China.

“Daar worden ze geproduceerd in twijfelachtige omstandigheden, zowel voor mens als milieu", beschrijft Sjöqvist. “China heeft een monopolie op de wereldmarkt, waardoor het kan bepalen hoeveel van deze metalen beschikbaar zijn in de rest van de wereld. Daardoor hebben ze ook indirecte controle over de vraag of de EU erin slaagt haar duurzaamheidsbeloften waar te maken.” Daar zou de Zweedse overheid volgens de geologist binnenkort verandering in kunnen brengen, door de ontginning van de bodem in de regio Norra Kärr mogelijk te maken.

Milieuverontreiniging

De ontginningssite is gelegen op amper 1,5 kilometer van het Vätternmeer, het op één na grootste meer van Zweden en een bron van drinkwater voor ruim 250.000 mensen. Burgers en milieuorganisaties zijn dan ook bezorgd over de impact van ontginning op de de natuur en de waterkwaliteit van het meer. “Hoewel uit een enquête in 2014 is gebleken dat minder dan de helft van de plaatselijke bevolking rechtstreeks gekant is tegen het project, is er toch heel wat weerstand en protest van een bezorgde plaatselijke gemeenschap", aldus de geologist. “Deze gemeenschap voelt zware druk vanuit de Europese Unie, die van mening is dat een mijn in Norra Kärr een essentiële bijdrage zou leveren aan het veiligstellen van de primaire aanvoer van zeldzame mineralen.”

Sjöqvist heeft echter vertrouwen in het ontginningsproces, legt hij uit in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “De Zweedse milieuwetten zijn misschien wel de strengste van de hele wereld. Dat maakt onaanvaardbare, negatieve impact voor het milieu vrijwel onmogelijk.”

Vergunning

Het is nu aan de Zweedse overheid om te beslissen of er mijnbouw toegelaten is in de regio. In 2013 werd er voor het eerst een vergunning toegekend aan de onderneming die het Norra Kärr-project exploiteert door de Zweedse Mijninspectie, maar nu verschillende beroepsprocedures werd die vergunning ingetrokken. De onderneming moest vervolgens haar oorspronkelijke aanvraag voor een mijnbouwpacht opnieuw indienen, maar die werd in mei 2021 geweigerd. Daartegen ging de exploitant in beroep bij de Zweedse regering die nu een definitief besluit moet nemen. Of er nog een beslissing komt voor de parlementsverkiezingen in september dit jaar, valt echter af te wachten, klinkt het.

