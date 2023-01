"Zeer waarschijnlijk" dat anderhalve graad opwarming van de aarde volgend jaar al wordt bereikt

Klimaattop verwelkomt rampen­fonds, maar neemt geen afscheid van fossiele brandstof­fen: dan toch Processie van Echternach richting klimaathel? 4 vragen beantwoord

Na twee dagen verlengingen is op de klimaattop COP27 in het Egyptische Sharm-el-Sheikh - niet zonder slag of stoot - een slotakkoord ondertekend. De samenvatting luidt: géén afscheid van fossiele brandstoffen, wél een rampenfonds. Wat houdt dat fonds juist in? Wat zijn de gevolgen voor ons land? Blijven we met dit akkoord onder de 1,5 graden opwarming van de aarde? En zijn al die conferenties wel de juiste manier om klimaatverandering te bestrijden?

20 november