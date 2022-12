Zag Jack the Ripper er ongeveer zo uit? Teruggevonden wandelstok biedt voer voor speculatie

De identiteit van Jack the Ripper blijft een mysterie, maar van zijn uiterlijk krijgen we nu mogelijk wél een richtinggevend idee. Twee werknemers van een politie-instituut herontdekten in de archieven namelijk de enige gekende afbeelding van het gezicht van de seriemoordenaar. Het gelaat staat gegraveerd in het handvat van een... wandelstok.

De houten steun behoorde toe aan Frederick Abberline, de inspecteur die in 1888 belast werd met het onderzoek naar de moorden in de Londense wijk Whitechapel. De dader zou echter nooit ontmaskerd worden en daar betaalde hij de rekening voor. Een jaar later zou Abberline alweer van de zaak gehaald worden.

De kwestie had hem echter zodanig opgeslorpt dat collega’s hem een wandelstok cadeau deden, met daarop het vermoedelijke gezicht van de seriemoordenaar. De afbeelding werd gecreëerd op basis van getuigenissen, noem het dus maar een ‘robotfoto avant la lettre’.

Volledig scherm De wandelstok in kwestie. © College of Policing

Lange tijd werd gedacht dat dit kostbare kleinood bewaard bleef in de politieschool in Bramshill (Hampshire). Bij de sluiting in 2015 werd er echter geen spoor meer van teruggevonden.

De wandelstok bleef jarenlang zoek, tot twee werknemers van het College of Policing in Ryton eerder toevallig de archieven uitplozen. Hoe het object daar beland is, blijft een raadsel.

“Maar wat een vondst voor ons instituut”, jubelt content creator Antony Cash. “Jack the Ripper is een van de beroemdste moordzaken uit onze geschiedenis. Het onderzoek legde de basis voor modern politiewerk. Zo begon de plek van de misdaad bijvoorbeeld afgebakend te worden en werd er ook geëxperimenteerd met fotografie en profiling. Deze stok zullen we nu tentoonstellen, met krantenartikels uit die periode ernaast. Zo kunnen agenten met eigen ogen zien hoe fel we intussen geëvolueerd zijn.”

Volledig scherm Een afbeelding van Jack the Ripper in het oude Londen. © Getty Images

Jack the Ripper vermoordde minstens vijf vrouwen in Westminster. Hun verminkingen deden het vermoeden rijzen dat de dader heel wat van anatomie kende en misschien zelfs een chirurgische achtergrond had. Hij (of zij?) daagde de politie uit met brieven, één keer zat in de doos zelfs een deel van de nier van een slachtoffer.

Hoe fel Jack the Ripper echt op zijn compositiefoto leek, weet niemand. Verschillende namen van verdachten passeerden de revue, maar de ultieme doorbraak bleef uit. En dus rest er voorlopig maar één conclusie: niets komt dichter in de buurt van zijn ware identiteit dan deze afbeelding.