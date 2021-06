Wordt de hyperloop het vervoersmiddel van de toekomst? En hoe werkt het juist?

Chinese verkenner Zhurong rijdt voor het eerst op Mars

22 mei De Chinese rover Zhurong heeft zaterdag voor het eerst over het oppervlak van de rode planeet gereden. De verkenner, genoemd naar een mythische vuurgod, reed om 4.40 uur (Belgische tijd) van het landingsplatform, meldde Zhurongs account op de Chinese sociale media, waarover Reuters bericht. China is hiermee het eerste land dat erin slaagt om, in zijn allereerste Marsmissie, in een baan rond Mars te komen, er te landen en een landvoertuig te ontplooien.