Wie zorgt er voor je als je ziek bent? Dit willen jonge meisjes weten van Italiaanse astronaute die het ISS leidt

STEM is een internationaal letterwoord dat staat voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. Dinsdag ging ook World Space Week van start. Ideaal moment dus om mogelijk toekomstige STEM-studenten in contact te brengen met Samantha Cristoforetti (45). Deze Italiaanse is de eerste Europese vrouw die het internationale ruimtestation ISS leidt.

Vanuit het ruimtestation beantwoordde de wetenschapper verschillende vragen van jonge meisjes. Daarbij was Cristoforetti in het gezelschap van een lookalike Barbie, die in 2019 door Mattel is ontworpen.

In 2019 ontwikkelde Mattel een Barbie lookalike van Samantha Cristoforetti (45).

Waarom ze juist astronaut wilde worden, vroeg een van de meisjes aan de Italiaanse ruimtevaarder. “Toen ik opgroeide, was ik gefascineerd door de hemel ‘s nachts en de idee naar de ruimte te kunnen vliegen”, antwoordde Cristoforetti terwijl ze gewichtloos in het ISS zweefde. “Later raakte ik geïnteresseerd in wetenschap en technologie. Ik hield ook van vliegen en werd piloot. Astronaut zijn, brengt al mijn passies en interesses samen.”

Een landgenote van de astronaute wou weten of je in de ruimte pizza kan eten. “Voor een echte pizza is een echte oven nodig en die hebben we hier helaas niet.” In het ISS staat enkel een elektrische oven waarin zakjes met voeding kunnen worden opgewarmd. Een tijdje geleden vond de bemanning echter wél een manier om iets klaar te maken dat op pizza lijkt. “En het was helemaal zo slecht niet”, bekent Cristoforetti.



Ten slotte wou een van de meisjes weten wie er voor Cristoforetti zorgt wanneer ze ziek is in het ISS. Gelukkig is dat tot nu nog niet gebeurd, vertelt de wetenschapper. “Je kan hier bijvoorbeeld geen verkoudheid krijgen omdat er niemand is die jou het virus kan doorgeven”, klinkt het. “Je kan wel gewond raken. In dat geval bellen we met artsen op aarde. We leggen uit wat er aan de hand is, waarna zij ons begeleiden.”

De opmerkelijke vragenronde werd door Inspiring Girls International op het getouw gezet. Dat is een liefdadigheidsorganisatie die meisjes in contact brengt met internationale rolmodellen. En of Cristoforetti tot dat rijtje behoort. De 45-jarige Italiaanse woont en werkt sinds april voor de tweede keer in het ISS als onderdeel van de Minevera-missie. Daar begeleidt ze onder meer Europese en internationale experimenten op medisch en materiaalwetenschappelijk gebied. In eigen land is de veertiger een echte beroemdheid.

Begin deze week sprak Cristoforetti ook een groep schoolkinderen toe in Napels (Italië).

