Wie wint de race naar het vaccin? En wat is het verschil tussen twee grote kanshebbers van farmabedrijven AstraZeneca en Pfizer?

“Het vaccin is klaar in december, in januari kunnen we beginnen vaccineren”, zo luidde de boodschap van farmabedrijf AstraZeneca enkele dagen geleden. Gisteren volgde de mededeling van Pfizer - een Amerikaanse farmareus met een tweede vestiging in Puurs. Hun vaccin heeft een werkzaamheid van maar liefst 90 procent. En zo zitten de twee kandidaat-vaccins van farmareuzen Pfizer en AstraZeneca elkaar op de hielen. Wat hebben ze met elkaar gemeen, en wat zijn de verschillen tussen de twee grote kanshebbers?

De grootste gelijkenis tussen de twee kandidaat-vaccins is natuurlijk dat ze beiden bedoeld zijn om mensen te beschermen tegen een infectie met Covid-19. Ook de timing van de twee kanshebbers loopt grotendeels gelijk: AstraZeneca verwacht dat het vaccin in december klaar zal zijn, in januari kan er volgens de firma worden gestart met vaccineren. Pfizer hoopt ook dit jaar nog de eerste doses te kunnen leveren. Het grootste verschil tussen de twee vaccins? Het gaat om twee verschillende types, wat betekent dat de beschermende werking van de vaccins op een andere manier wordt verwezenlijkt.

Twee types

Het vaccin - AZD1222 (alias ChAdOx1) - dat de Brits-Zweedse multinational AstraZeneca momenteel ontwikkelt in samenwerking met Oxford University, is een vectorvaccin. De basis van zulke vaccins is een al gekend virus dat geen schade meer kan aanrichten bij de mens en gebruikt wordt als ‘taxi’. Bij AZD1222 is dat een basis die bestaat uit een verkoudheidsvirus van chimpansees. In dit virus wordt vervolgens een stukje van het coronavirus; een antigeen (een molecuul dat in staat is een reactie bij het afweersysteem op te wekken waardoor antistoffen worden aangemaakt) geplakt.

Het tweede vaccin - BNT162b2 - is afkomstig van de Amerikaanse farmaceut Pfizer die samenwerkt met het Duitse biotechnologiebedrijf BioNTech. Dit vaccin is een mRNA-vaccin. Bij zulke vaccins komt geen onschadelijk gemaakt virus te pas, maar wordt er gewerkt met genetisch materiaal van het coronavirus. Deze genetische code zit verstopt in een vet- of lipidenoplossing die moet versmelten met het celoppervlak: precisiewerk, met als doel om voldoende aanmaak van antilichamen en T-cellen (afweercellen) te verwezenlijken. Bij een besmetting met Covid-19 verankeren de (reeds aangemaakte) antistoffen zich op de ‘spike-eiwitten’ van het virus, waardoor het virus onze cellen niet kan binnendringen.

Gezien de mRNA-techniek tamelijk nieuw is, vroegen experts zich af of zulke vaccins wel goed zouden werken. De resultaten van Pfizer bewijzen alvast van wel. Een efficiëntie van 90 procent is bijzonder hoog. Er was immers gezegd dat we al blij mochten zijn met een werkzaamheid van 50 procent. Over de doeltreffendheid van het AstraZeneca-vaccin is voorlopig nog niets geweten. Beide vaccins dienen wel tweemaal ingeënt te worden. Met slechts één dosis worden er onvoldoende antilichamen aangemaakt.

Timing

Hoe dan ook reserveerde de EU al 400 miljoen doses bij AstraZeneca. Daarvan zijn er 7,5 miljoen bestemd voor België. Omdat een dubbele dosis vereist is, zouden hiermee dus ‘slechts’ 3,75 miljoen landgenoten geholpen kunnen worden. Het geneesmiddelenagentschap FAGG verwacht dat de eerste 1,5 miljoen doses in maart zullen arriveren.

Wat betreft het vaccin van Pfizer, de vestiging in Puurs is alvast begonnen met de productie van maar liefst 100.000 vaccins. Alleen zijn die vaccins bestemd voor de Amerikaanse markt. België heeft nog geen bestelling bij Pfizer geplaatst, maar heeft wel zicht op leveringen. “We hadden voor dit contract nog tijd om de studieresultaten af te wachten”, verduidelijkt An Eeckhout (FAGG). De Europese Commissie heeft met Pfizer wel al een principieel akkoord voor de levering van 200 miljoen vaccins, plus een optie op 100 miljoen extra. Zodra het definitieve aankoopcontract vastligt, kan België beslissen of het een deel van die vaccins wil bestellen.

Verwacht wordt dat het vaccin begin volgend jaar ook op de Europese markt zal te verkrijgen zijn. “We hopen in de lente van 2021 in België te beginnen vaccineren. Eind 2021 kan iedereen een vaccin gehad hebben”, meent viroloog Pierre Van Damme.

Kostprijs?

En wat mogen de twee beloftevolle vaccins kosten? Beide farmareuzen beloofden reeds om het middel niet tegen de werkelijke kostprijs te zullen verkopen. Het vaccin van AstraZeneca zou 2,9 euro kosten in ons land.

Voor Pfizer is dat nog onduidelijk. In de VS sloten ze een deal met twee bedrijven om 100 miljoen doses te leveren aan 19,5 dollar (16,5 euro) per injectie.

