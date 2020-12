WHO waarschuwt: “Deze pandemie is niet per se de grootste die we zullen kennen”

Experts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwen: de coronapandemie is volgens hen zeer ernstig (geweest), maar “niet per se de grootste” die we zullen kennen. Dat schrijft de Britse krant The Guardian.

Het virus zal volgens de experts onvermijdelijk een endemie worden, wat betekent dat de infectieziekte zich zal blijven verspreiden, ondanks de vaccins of de zogenoemde groepsimmuniteit. Het concept van groepsimmuniteit hebben we volgens professor David Heymann immers verkeerd begrepen.

Heymann is hoofd van de strategische en technische adviesgroep rond infectiegevaar bij het WHO en waarschuwt tijdens een persbriefing: “De wereld heeft lang de hoop gevestigd op groepsimmuniteit, dat op de een of andere manier de kracht van het virus zou afnemen als genoeg mensen immuun werden. Maar het virus zal blijven muteren.”

Volgens Mark Ryan, hoofd van het WHO-noodgevallenprogramma, is het meest waarschijnlijke scenario dat het coronavirus “in zekere mate een bedreiging blijft, maar op een zeer laag niveau, na een doeltreffende wereldwijde vaccinatiecampagne”.

Van die wereldwijde vaccinaties hangt erg veel af, voegt hij eraan toe. “Het blijft afwachten in welke mate die vaccins worden toegediend, en hoe dicht we komen bij een vaccinatieniveau dat ons toelaat om dit virus te elimineren”, zei hij. “Het bestaan van een vaccin, zelfs wanneer dat zeer efficiënt is, is geen garantie op eliminatie of uitroeiing van een besmettelijke ziekte. De lat waar we over moeten ligt erg hoog.”

“Niet per se de grootste pandemie"

Ryan waarschuwt ook dat de volgende pandemie nog ernstiger kan zijn. “Deze pandemie is erg zwaar geweest. Ze heeft elke hoek van deze planeet getroffen. Maar dit is niet noodzakelijk dé grootste pandemie. Dit is een wake-upcall. We leren nu hoe we de zaken beter kunnen doen: wetenschap, logistiek, opleiding en bestuur, communicatie. Maar de planeet is kwetsbaar.”

We leven, aldus Ryan, in een steeds complexere globale maatschappij. Bedreigingen als het coronavirus zullen blijven bestaan. “Als we één iets moeten meenemen van deze pandemie, met alle tragedie en verliezen die deze met zich heeft meegebracht, dan is het wel dat we onze zaakjes op orde moeten krijgen. We moeten iedereen die we aan deze pandemie verloren zijn eren door elke dag beter te worden in wat we doen”, besluit hij.