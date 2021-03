WHO-rapport over oorsprong coronavirus: lek uit labo "zeer onwaarschijnlijk”

In het rapport duiden de onderzoekers van de WHO vier mogelijke scenario’s aan. Het “meest waarschijnlijke” scenario is dat het virus van dierlijke oorsprong is. Daarbij zouden vleermuizen het virus hebben overgedragen via een tweede dier of “tussengastheer”. Onder vleermuizen is immers een nauwe verwant van SARS-CoV-2, zoals het coronavirus officieel heet, aangetroffen. De “evolutionaire afstand” tussen beide is naar schatting tientallen jaren groot, wat het vermoeden voedt dat er een tussenschakel ontbreekt. Mogelijk zijn andere dieren, zoals schubdieren, tussengastheer geweest.