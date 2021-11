WHO: “Covid nu grootste doodsoorzaak in Europa, tegen maart meer dan twee miljoen coronadoden”

Hans Kluge, de Belgische directeur voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, noemt de coronasituatie “heel ernstig”. Volgens de WHO zal Europa tegen maart volgend jaar de kaap van twee miljoen Covid-19-doden bereiken. Kluge roept alle Europese landen op voor een “vaccin-plus”-aanpak te gaan: vaccins inzetten in combinatie met preventieve maatregelen.

Covid is nu de belangrijkste doodsoorzaak in Europa, zegt de WHO. De organisatie verwacht dat er tegen 1 maart 2,2 miljoen Europeanen aan de longziekte zullen zijn gestorven. Er worden nu dagelijks bijna 4.200 coronadoden op ons continent geteld. Dat zijn er dubbel zoveel ten opzichte van september. Er stierven in totaal al meer dan 1,5 miljoen mensen aan Covid in Europa.

In 25 van de 53 Europese landen zal het aantal ziekenhuisbedden enorm onder druk komen te staan, en in 49 landen de afdelingen intensieve verzorging. De situatie is dan ook “heel ernstig”, aldus Kluge. Europa is nog maar eens het hart van de pandemie. Dat heeft, volgens de WHO, te maken met de extreem besmettelijke deltavariant van het coronavirus, die nu in heel Europa dominant is. Maar ook met het loslaten overal van preventieve maatregelen zoals mondmaskerdracht en social distancing sinds de zomer. Bovendien is in Europa een groot deel van de bevolking nog altijd niet volledig gevaccineerd. Bij wie dat wél is, neemt de bescherming tegen de verspreiding van het virus ook af, wat “veel mensen kwetsbaar maakt voor het virus”. Zeker nu meer en meer personen elkaar binnen ontmoeten door het koudere weer.

Daarom pleit de Europese WHO-directeur Hans Kluge voor een “vaccin-plus”-aanpak. “Dit betekent dat we de standaarddoses van het vaccin moeten krijgen én een boosterprik aanvaarden als die wordt aangeboden, maar ook dat we preventieve maatregelen in onze normale routines moeten opnemen”, legde onze landgenoot uit. Hij herhaalde nog eens dat we een mondmasker moeten dragen, onze handen wassen, binnenruimtes ventileren, afstand houden en in onze arm niezen. “Dit zijn eenvoudige, efficiënte manieren om controle te krijgen over het virus.”

“Ieder van ons heeft de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid om onnodige tragedies en verlies aan mensenlevens te helpen voorkomen en verdere verstoring van de samenleving en het bedrijfsleven tijdens dit winterseizoen te beperken”, zei Kluge. Zo moeten we “het laatste redmiddel van lockdowns en schoolsluitingen” proberen te vermijden.

Volgens cijfers van de WHO zijn er meer dan 1 miljard vaccins toegediend in Europa, maar slechts 53,5 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd. De WHO voegde eraan toe dat “de verschillen tussen landen enorm zijn” en dat sommige bevolkingsgroepen voor minder dan 10 procent zijn gevaccineerd en andere voor meer dan 80 procent. Er volgde een oproep naar de Europese overheden om meer te doen om de bezwaren van vaccinweigeraars te begrijpen en hen alsnog te overtuigen om zich te laten vaccineren.

De werking van de coronavaccins neemt na verloop van tijd af en daarom is de boosterprik zo belangrijk, benadrukt de WHO. Die zou “bij voorrang moeten worden gegeven aan de meest kwetsbaren, met inbegrip van mensen met immuniteitsproblemen, om ze te beschermen”. En daarnaast ook als voorzorgsmaatregel aan de 60-plussers en de gezondheidswerkers.

Nog volgens de WHO draagt slechts 48 procent van de Europeanen een mondmasker als ze het huis verlaten, terwijl tegen 1 maart naar schatting meer dan 160.000 doden zouden kunnen worden vermeden als 95 procent een mondmasker zou opzetten. “We gaan een moeilijke winter tegemoet, maar met z’n allen samen kunnen we beslissende acties ondernemen om de pandemie te stabiliseren”, eindigde Kluge met een hoopgevende boodschap.

