WHO: “Aantal mensen met dementie zal snel stijgen”

Michel Van Dousselae­re maakte pakkende documentai­re over leven met dementie: "Ik probeer zijn stem te zijn. Want hoe kijk je in iemands hoofd?"

27 juli Hij wist perfect wat hij wilde zeggen, maar de woorden in zijn hoofd waren zoek. Acteur Michel Van Dousselaere (72) leed aan een zeldzame vorm van dementie, vandaag raakte bekend dat hij overleden is. Zijn muze Irma Wijsman (57) was zijn spreekbuis. Maakte een waanzinnig mooie documentaire over haar man, in zijn laatste rol, voor het woord het in al zijn vormen liet afweten.