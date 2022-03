Wetenschappers willen seks in de ruimte bestuderen

Een aantal wetenschappers wil seks in de ruimte bestuderen. De onderzoekers stellen dat het essentieel is om te weten hoe de mens kan overleven op langere ruimtereizen of bij een eventuele verhuis naar een andere planeet, zoals Elon Musk hoopt te doen naar Mars tegen 2050. Dat meldt Mic. NASA heeft er zich al die tijd verre van gehouden, maar geeft nu toe dat de wetenschappers gelijk zouden kunnen hebben.

Wetenschappers dringen al jaren aan op onderzoek naar seks in de ruimte, maar NASA vermeed al jaren het onderwerp. “Geen enkel onderzoek heeft intieme relaties onderzocht, noch de menselijke ervaring van seksuele functies en welzijn, in de ruimte of ruimte-analogen, of hoe dit alles de prestaties van de bemanning kan beïnvloeden”, vertelde Simon Dubé, een psycholoog van de Concordia University aan Mic.

Nu lijkt het ruimteagentschap iets meer open te staan voor het idee, maar zou op dit moment niet overwegen om een speciaal projectbureau op te starten over dit onderwerp. “We zijn in de eerste plaats bezorgd over het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van bemanningsleden in de ruimte gedurende lange perioden”, zei een NASA-vertegenwoordiger. Mocht er in de toekomst behoefte zijn aan een diepgaander onderzoek naar reproductieve gezondheid in de ruimte, dan zullen ze wel de nodige stappen ondernemen, aldus NASA.

Ruimteseksuologie

Wetenschappers vinden dat er een volledig nieuw vakgebied moet worden geïntroduceerd. Ze geven het de naam ‘ruimteseksuologie’. Bubé en andere deskundigen vinden dat we moeten “leren hoe we ons veilig kunnen voortplanten en een plezierig intiem leven kunnen opbouwen in de ruimte”. Ze hebben hier vorig jaar een onderzoek over gepubliceerd.

De wetenschappers maken zich zorgen over de “nadelige gevolgen” die lange ruimtereizen kunnen hebben voor astronauten met beperkte privacy, gebrek aan toegang tot intieme partners en een tekort aan seks. Volgens de wetenschappers is ‘ruimteseksuologie’ belangrijk omdat liefde en seks centraal staan in het menselijke leven. “Desondanks gaan nationale en particuliere ruimtevaartorganisaties door met langetermijnmissies naar het Internationaal Ruimtestation (ISS), de maan en Mars zonder concreet onderzoek en plannen om menselijke erotiek in de ruimte aan te pakken”, aldus de wetenschappers.

