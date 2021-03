Wetenschappers vinden stofje dat kan gebruikt worden voor mannelijke anticonceptiepil

Elke (37) dacht dat ze niet meer zwanger kon worden, werd het toch, en koos voor abortus: "Je doet het uit liefde"

7 december Anderhalf jaar geleden werd Elke Bruyneel (37) zwanger. Dat was niet het plan. Hun gezin van drie was compleet. Elke koos voor abortus. Zonder twijfel, zonder spijt. Maar mét verdriet. “Ik dacht dat het niet mocht, rouwen om een kindje waar je niet voor koos”, vertelt ze. Het verdriet van Elke, zangeres bij Lucy and the Birds, vond een uitweg in haar muziek. Ze schreef (You Are) My Beautiful Goodbye, waarvan de opbrengst integraal naar Fara vzw gaat.