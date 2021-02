Wetenschappers vinden manier om met dromende mensen te communiceren

Onderzoekers zijn erin geslaagd om te communiceren met mensen die aan het dromen waren. In een studie die vandaag in het vaktijdschrift Current Biology verschijnt, konden dromers vragen beantwoorden of zelfs simpele rekensommen oplossen.

Hoewel mensen bijna allemaal dromen, is het een van de minst begrepen aspecten van het brein. Omdat droomverslagen nadat de persoon ontwaakt helemaal niet betrouwbaar zijn, zocht een team van internationale onderzoekers een manier om met dromers te communiceren. Er werden 36 mensen in verschillende landen onderzocht. Allen konden zij "lucide" dromen. In een lucide droom is de dromer zich bewust van het feit dat hij droomt.

Tijdens het onderzoek kregen de dromers licht- of geluidsignalen of werden aangeraakt. De dromers konden daarop reageren met oogbewegingen of bepaalde gezichtsspieren. Zo moesten ze eenvoudige opdrachten en rekensommen uitvoeren of ja/nee-vragen beantwoorden. Uiteindelijk wisten zes dromende mensen op verschillende momenten te communiceren met de onderzoekers.

"We laten in ons onderzoek zien dat deze dromers vragen kunnen horen en begrijpen en ook in staat zijn om antwoorden op die vragen te geven", zegt onderzoeksleider Ken Paller van Northwestern University in de Verenigde Staten.

Een directe communicatie met dromers opent de mogelijkheid om de neurowetenschappelijke en empirische aspecten van dromen beter te bestuderen.